Raleigh, NC.- El gobernador Roy Cooper alienta a los habitantes de NC a planificar y prepararse antes de la temporada de invierno que podría traer consigo un clima invernal potencialmente peligroso a medida que comienza la Semana de Preparación para el Clima Invernal.

It's #Winter Weather Preparedness Week, think about how to keep you and your loved ones safe during the cold winter months.

Es la Semana de Preparación para el Clima Invernal, piense en cómo mantenerse usted y a sus seres queridos seguros durante los fríos meses del invierno. pic.twitter.com/WMT8L1YqLD

— NC Emergency Management (@NCEmergency) December 1, 2024