El béisbol publica el calendario de 2025

Greensboro, NC.- El programa de béisbol de Carolina del Norte A&T publicó su calendario de 53 juegos para 2025, que incluye cuatro oponentes de la ACC, una rara serie de tres juegos contra el rival de la ciudad UNC Greensboro y, por supuesto, los difíciles rivales habituales de la Coastal Athletic Association (CAA).

Ben Hall inicia su undécima temporada como entrenador principal de béisbol en A&T y comenzará la temporada 2025 con quizás la mayor rotación de personal de un año a otro en su mandato en Aggieland. Los Aggies darán la bienvenida a 22 recién llegados, por lo que una parte del otoño fue una sesión para conocerse.

«Con tantos jugadores, el objetivo este otoño era que se familiarizaran entre sí», dijo Hall. «Les inculcamos expectativas día tras día para nuestro programa, creamos hábitos de trabajo consistentes y les enseñamos el tipo de béisbol que queremos jugar».

Los Aggies pondrán a su equipo renovado en el diamante para una temporada regular por primera vez el Día de San Valentín (14 de febrero). La serie de apertura de tres juegos de A&T contra el ex oponente de la Conferencia Atlética del Medio Oriente (MEAC) Delaware State en el War Memorial Stadium. Será la primera serie de tres juegos entre las dos HBCU desde 2020. La otra serie de tres juegos en casa fuera de la conferencia de A&T es contra Marist College del 28 de febrero al 1 de marzo.

Los Tar Heels de la Universidad de Carolina del Norte (UNC) serán los primeros de los cuatro oponentes de la ACC a los que se enfrentarán los Aggies durante la temporada 2025. A&T regresará al estadio Boshamer por tercera temporada consecutiva el martes 18 de febrero. A&T derrotó a los Tar Heels en Boshamer en 2022.

Después de enfrentarse a los Tar Heels, Hall regresará a su alma mater, la Universidad de Clemson, para que los Aggies participen en el Torneo de Béisbol de Clemson. Los Aggies se enfrentarán a los Tigres de Clemson al mediodía del sábado 22 de febrero. Jugarán un partido matutino contra VCU al día siguiente antes de volver a jugar contra los Tigres, a partir de las 2:00 p. m.

Los otros dos juegos de A&T contra competidores de la ACC son en Duke el 4 de marzo y en NC State el 11 de marzo.

Los estudiantes-atletas de béisbol pasarán el final de sus vacaciones de primavera en Florida mientras los Aggies comienzan una serie de tres juegos en la Universidad de Jacksonville el 7 de marzo. Una semana después, a partir del 14 de marzo, los Aggies comenzarán una serie poco común de tres juegos contra UNCG en el estadio de béisbol de UNCG.

Los dos programas de béisbol de la División I de Gate City suelen jugar dos veces por temporada, con un partido cada uno en las instalaciones del otro durante la temporada. Será la última serie de tres partidos fuera de conferencia de A&T.

Los partidos restantes de mitad de semana de un solo partido de A&T en el War Memorial Stadium son contra Radford (19 de marzo), Winthrop (1 de abril), Davidson (8 de abril) y High Point University (15 de abril). Los partidos restantes fuera de casa fuera de la conferencia son contra Winthrop (25 de marzo), HPU (9 de abril), Radford (22 de abril) y Davidson (29 de abril).

El juego de la CAA comienza con una serie de tres juegos en UNC Wilmington el 28 de marzo. Los Aggies también tendrán una serie de tres juegos de visitante de la CAA en Delaware (del 18 al 20 de abril), en Elon (del 25 al 27 de abril) y en Northeastern (del 15 al 17 de mayo).

Los Aggies disputarán su primera serie en casa en la CAA contra los Stony Brook Seawolves, que visitarán War Memorial por primera vez. También llegarán a The War procedentes de la CAA Monmouth (del 11 al 13 de abril), Campbell (del 2 al 4 de mayo) y Charleston (del 9 al 11 de mayo).

Finalmente, A&T espera clasificarse para el torneo CAA por primera vez desde que es parte de la liga, a partir de 2023. Charleston será sede del torneo CAA del 21 al 24 de mayo en Patriots Point en Charleston, Carolina del Sur. Los seis mejores equipos de la liga de 12 equipos se clasifican para el torneo de la conferencia.

