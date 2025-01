Biden firma ley de Equidad en el Seguro Social

Washington.- Unos tres millones de empleados públicos jubilados se beneficiarán con la Ley de Equidad en el Seguro Social, firmada recientemente por el presidente saliente Joe Biden.

En un evento realizado en la Casa Blanca, el primer mandatario firmó la ley que tiene como objetivo incrementar las pensiones de millones de antiguos empleados públicos, desde maestros hasta bomberos. A los que se les impedía cobrar por completo sus beneficios del Seguro Social.

Today, I signed legislation expanding Social Security benefits for millions of teachers, firefighters, nurses, police officers, other public employees, and their spouses and survivors.

This is a big deal. pic.twitter.com/awrQBF19ZG

— President Biden (@POTUS) January 6, 2025