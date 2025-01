María Corina Machado convoca a salir a las calles el 9 de enero

Caracas.- Con el lema “hasta el final”, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, convocó para este jueves 9 de enero una concentración en Venezuela y en todo los rincones en donde vivan los venezolanos.

A través de las redes sociales, indicó que “ese día será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo: ¡basta!”.

“La libertad no se suplica, se lucha y se conquista, se gana”, afirmó la líder opositora.

Ver más: Ofrecen recompensa por la captura de Edmundo González Urrutia

En este sentido, destacó que “aquí nadie se queda atrás. Salgamos llenos de confianza. Paralizados no logramos el cambio. Maduro no se va a ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás. Sal, grita, lucha, es el momento de pararnos firmes y hacerles entender que hasta aquí llegaron, que esto se acabó”.

De la misma manera, Machado destacó que ella participara en las concentraciones que realizarán en Venezuela.

Ésta es la señal. Éste es el día! El día que unimos nuestra bandera en un solo grito de LIBERTAD! Venezuela te necesita.

A todos, JUNTOS. A TODOS! Yo voy contigo.

Este 9 de enero, TODOS a las calles, en Venezuela y el mundo. GLORIA AL BRAVO PUEBLO! pic.twitter.com/sbCIYWAxuG — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 5, 2025

Edmundo González hizo un llamado a la FANB

Mientras que el líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, llegó el domingo 5 de enero a la ciudad de Washington, en su gira que realiza por diversos países de Latinoamérica.

A través de sus redes sociales, publicó un video en la que solicita a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a cumplir con su deber constitucional y rechazar cualquier intento de usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro.

“Según la Constitución de 1999, promovida por Hugo Chávez Frías, el 10 de enero, por la voluntad soberana del pueblo venezolano, yo debo asumir el rol de Comandante en Jefe”, afirmó González Urrutia.

De la misma manera, destacó que es responsabilidad de la FANB garantizar el respeto a la soberanía popular expresada en las urnas durante las elecciones presidenciales.

A los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pic.twitter.com/CZrLR2g4cX — Edmundo González (@EdmundoGU) January 6, 2025

Video: Sistema de orquesta venezolano llega a NC