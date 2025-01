Alertan sobre el riesgo de cáncer por consumo de bebidas alcohólicas

Washington.- Un reciente estudio realizado por el cirujano estadounidense Vivek H. Murthy, alertó sobre el riesgo de cáncer en las bebidas alcohólicas.

En su informe publicado en sus redes sociales detalló que el consumo de alcohol es la tercera causa prevenible de cáncer en Estados Unidos. Además, afirmó que la enfermedad contribuye a 100.000 casos de cáncer y 20.000 muertes relacionadas cada año en el país.

Asimismo, destacó que también deben reevaluarse los límites recomendados sobre el consumo de alcohol, debido a un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad.

“Un mayor consumo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer relacionado con el alcohol. Pero sólo el 45% de los adultos estadounidenses son conscientes de que consumir alcohol aumenta su riesgo de desarrollar cáncer”, afirmó Murthy en su cuenta en la red social X.

NEW: Today, I’m releasing a Surgeon General’s Advisory on the causal link between alcohol consumption and increased cancer risk. Alcohol is the 3rd leading preventable cause of cancer in the U.S., contributing to about 100,000 cancer cases and 20,000 cancer deaths each year. pic.twitter.com/sKTlPAZlFw

— Dr. Vivek Murthy, U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) January 3, 2025