Falleció la medallista olímpica más longeva del mundo

Budapest.- La medallista olímpica más longeva del mundo, de origen judío Agnes Keleti falleció en Budapest justo una semana antes de cumplir 104 años.

A través de medios deportivos se conoció que la gimnasta húngara de origen judío, permanecía hospitalizada por insuficiencia cardíaca y dificultades respiratorias por neumonía.

De la misma manera, recordaron que Keleti alcanzó la excelencia olímpica al conquistar un impresionante total de diez medallas. Cinco de oro en los Juegos de Helsinki (1952) y de Melbourne (1956), tres de plata y dos de bronce, todas ellas una vez cumplidos los 30 años.

A través de la cuenta en la red social X de los Juegos Olímpicos, lamentaron la muerte de Keleti y destacaron que “siempre recordaremos la esperanza que había en los ojos de la cinco veces campeona olímpica cuando cumplió 100 años y fue testigo del surgimiento de una nueva generación de atletas”.

We’ll always remember the hope that was in the five-time Olympic champion’s eyes as she turned 100 years old and witnessed the emergence of a new generation of athletes.#Olympics #Gymnastics pic.twitter.com/MbOIQrYCRY

