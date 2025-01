Juramentado Josh Stein como el 76º gobernador de NC

Raleigh, NC.- El 1 de enero de 2025, en la antigua Cámara del Senado en el histórico Capitolio en el centro de Raleigh, Josh Stein prestó juramento para convertirse en el 76.º gobernador de NC. Acompañado por su esposa Anna y su familia, Stein juró apoyar la Constitución y las leyes de los Estados Unidos y Carolina del Norte y cumplir fielmente con los deberes del cargo de gobernador.

El gobernador Cooper ofreció palabras de bienvenida. La secretaria de Estado Elaine Marshall presidió la ceremonia de transferencia del Gran Sello del Estado y presenció el juramento del cargo. El presidente de la Corte Suprema de NC, Paul Newby, administró el juramento del cargo mientras Stein colocaba su mano sobre un Tanaj histórico. El pastor James Gailliard y la rabina Judith Schindler ofrecieron oraciones y palabras de sabiduría.

