Ecuatorianos despiden a los cuatro niños asesinados en Guayaquil

Guayaquil.- Miles de personas que residen en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, se unieron para despedir a los cuatro menores de edad que estaban desaparecidos desde principio de diciembre y fueron hallados muertos recientemente.

A través de medios locales, se pudo conocer que los jóvenes fueron velados en sus hogares del 31 de diciembre al 1 de enero de 2025. El funeral de los tres adolescentes y el niño se realizó el mismo día en el cementerio del Suburbio Ángel María Canals.

Los jóvenes fueron identificados como Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años quienes eran hermanos. Así como también sus amigos Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11. Todos residían sector de Las Malvinas, al sur de la urbe portuaria.

De la misma manera, se conoció que los compañeros de fútbol de los hermanos Arroyo manifestaron su dolor por la pérdida de su goleador. «Hermano, regresa, tenemos que jugar».

Mientras que otros de sus compañeros indicaron que «vamos a limpiar tu nombre. Que esto no se quede en la impunidad».

Es de recordar que los menores al parecer salieron a jugar fútbol y después del partido fueron a una panadería junto a un grupo de 10 niños. Cuando regresaban a casa, cerca de un centro comercial, pasaron dos vehículos con personas vestidas como militares; todos habrían salido corriendo, pero estos cuatro fueron alcanzados y subidos a esos carros.

"Esto no se va a quedar así" y "no se va, no se va" son algunas consignas expresadas por familiares de los cuatro niños de Guayaquil durante el velorio. https://t.co/bLe5W878wg pic.twitter.com/dkv7uEAZt6

— Primicias (@Primicias) January 1, 2025