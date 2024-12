Donald Trump nomina al nuevo embajador de Panamá

New York.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación del comisionado del condado Miami-Dade, Kevin Marino Cabrera, como su nuevo embajador en Panamá.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, en la que el republicano resaltó que Marino Cabrera «es un luchador feroz por los principios de Estados Unidos Primero. Como comisionado del condado de Miami-Dade y vicepresidente del Consorcio de Comercio Internacional”.

“Ha sido fundamental para impulsar el crecimiento económico y fomentar las alianzas internacionales», destacó Trump.

De la misma manera, Trump, señaló que «pocos entienden la política latinoamericana tan bien como Kevin. ¡Hará un trabajo FANTÁSTICO representando los intereses de nuestra nación en Panamá!».

Por otro lado, el primer mandatario estadounidense insistió en que Panamá, una nación centroamericana con la que Washington mantiene relaciones desde 1903, «nos está estafando con el Canal de Panamá, mucho más allá de sus sueños más salvajes».

Trump acusó a los soldados chinos de operar ilegalmente el canal y «siempre asegurándose de que Estados Unidos ponga miles de millones de dólares en dinero para reparaciones».

Thank you, President Trump! 🇺🇸

I’m humbled and honored by your nomination to serve as the U.S. Ambassador to Panama.

Let’s get to work! pic.twitter.com/p1N8v3YYLJ

— Commissioner Kevin Marino Cabrera (@KMCabreraFL) December 25, 2024