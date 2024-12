Fiscalía alerta sobre las estafas más comunes en las fiestas

Charlotte, NC.- La Fiscalía de los Estados Unidos advierte al público sobre un posible aumento de estafas cibernéticas durante la temporada navideña y recomienda a todos permanecer alertas contra los ciberdelincuentes que apuntan a los consumidores en línea, particularmente a los adultos mayores.

U.S. Attorney's Office alerts consumers on common holiday #scams and host a game of “Fraud Bingo” to raise awareness about financial #schemes targeting older adults. https://t.co/5iidxfURwZ

