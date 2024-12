American Airlines presenta problemas técnicos en Navidad

Washington.- Miles de usuarios que pensaban viajar durante Navidad, se vieron afectados este martes 24 de diciembre, debido a problemas técnicos que estaría afectando a los vuelos de American Airlines.

A través de un comunicado publicado por las redes sociales, la aerolínea estadounidense, indicó que “estamos experimentando un problema técnico con todos los vuelos de American Airlines. Su seguridad es nuestra prioridad. Una vez que se resuelva esto, los llevaremos de manera segura a su destino”.

A pesar de que la empresa no detalló la naturaleza del problema, medios de comunicación revelaron que la aerolínea sufre una falla de software que impide calcular los requisitos de peso y balance necesarios para el despegue de los aviones.

Asimismo, se conoció están trabajando en una solución, sin embargo, no brindaron estimaciones sobre el tiempo que tomará resolver el problema.

Sin embargo, horas más tarde, se conoció que la aerolínea solventó el problema técnico, y estaría prestando nuevamente el servicio.

The Federal Aviation Administration (FAA) has confirmed that the ground stop for all American Airlines Group Inc. flights, which was initiated due to a "technical issue," has been lifted. American Airlines had previously communicated that they were dealing with a system-wide…

— jonnycomp (@jonnycomp344502) December 24, 2024