Estiman que más 119 millones de personas viajarán durante Navidad

Washington.- A menos de una semana de la Navidad, autoridades estadounidenses estiman que al menos 119 millones de personas conduzcan en EE.UU. en los próximos días.

La información la dio a conocer, American Automobile Association (AAA) que destacó que esperan un récord para el 2024 de personas viajando en los días navideños.

Explicaron que el período oficial de viajes de vacaciones va del 21 de diciembre al día de Año Nuevo. El período de 12 días es dos días más que los dos años anteriores.

Holiday travel is days away from being in full swing! Prepare for another record-breaking season with more than 119 million people traveling between Saturday, December 21 and Wednesday, January 1. Here's how you can plan ahead. https://t.co/F1jECV28t6

