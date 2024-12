Gobierno de Texas refuerza la seguridad en la frontera con México

Texas.- Con el objetivo de contener el flujo de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos antes de la toma de posesión del republicano Donald Trump, el gobierno de Texas, desplegó más unidades de soldados, oficiales del Departamento de Seguridad Pública (DPS).

De la misma manera, medios locales indicaron sobre el movimiento de tanquetas hacia la zona fronteriza para controlar situaciones irregulares con los migrantes que intente ingresar ilegalmente a Estados unidos.

Asimismo, se conoció que en las últimas semanas se han observado campamentos militares ubicado en “Shelby Park”, con equipos y el despliegue de soldados, específicamente la ribera del río Bravo.

There can’t be strong national security without strong border security.

That’s why Texas National Guard soldiers, @TxDPS, and state and local officials, with the help of our partner states, continue to HOLD THE LINE.

Texas is keeping our state and nation safe. pic.twitter.com/7ioAaY3gAL

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) December 22, 2024