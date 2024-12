Conmutarán a 37 condenados a muerte en EE.UU.

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden conmutará la sentencia de 37 condenados a muerte a nivel federal.

A través de un comunicado se conoció que las sentencias conmutadas se reclasificarán y se convertirán en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El primer mandatario, detalló que “ha dedicado su carrera a reducir los delitos violentos y garantizar un sistema de justicia justo y eficaz. Cree que Estados Unidos debe poner fin al uso de la pena de muerte a nivel federal, excepto en casos de terrorismo y asesinatos en masa motivados por el odio”.

De la misma manera, en el escrito destacan que Biden ha emitido más conmutaciones en el final de su presidencia que cualquiera de sus predecesores recientes en el mismo momento de sus primeros mandatos.

“Cuando el presidente Biden asumió el cargo, su administración impuso una moratoria a las ejecuciones federales, y sus medidas de hoy impedirán que la próxima administración confirme las sentencias de ejecución que no se dictarían con la política y la práctica actuales”, señaló el comunicado.

I am commuting the sentences of 37 individuals on federal death row to life sentences without the possibility of parole.

This action is consistent with my Administration's moratorium on federal executions, except for cases involving terrorism and hate-motivated mass murder. pic.twitter.com/Obxfytxxbb

— President Biden (@POTUS) December 23, 2024