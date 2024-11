Casi 80 millones de estadounidenses viajarán en Acción de Gracias

Washington.- Autoridades en Estados Unidos han pronosticado que casi 80 millones de personas viajen por aire o carretera más de 80 kilómetros con motivo a las festividades de Acción de Gracias.

A través de un comunicado por la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), señala que las autoridades esperan que el tráfico de personas iniciará el martes 26 de noviembre y culminará el próximo lunes 2 de diciembre.

De la misma manera, destacan que las mencionadas cifras representan un aumento de 1.7 millones con respecto a 2023 y de 2 millones en comparativa con 2019.

Nearly 80 million Americans expected to travel over Thanksgiving, a new record for this holiday. https://t.co/QLN6XkdcsA pic.twitter.com/hCn2byjpFM

— AAA (@AAAnews) November 18, 2024