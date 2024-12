Trabajadores de Amazon iniciaron huelga exigiendo mejoras salariales

New York.- Un grupo de trabajadores de la reconocida empresa Amazon cumplieron su promesa en ir a huelga, exigiendo mejoras salariales.

A través de varios medios de comunicación se conoció que los trabajadores de las instalaciones de New York, Illinois, Atlanta, San Francisco y el sur de California iniciaron la protesta, tras una reunión con líderes sindicales en la que no llegaron a ningún acuerdo.

Al respecto, el sindicato Teamsters que representa a unos 10.000 trabajadores en 10 de las instalaciones de la empresa en Estados Unidos, detallaron que los trabajadores de siete de esas instalaciones se unen a la protesta contractual.

🌍✊ UNI Global Union stands in solidarity with @Teamsters as they take on Amazon in this historic strike!

Together, we fight for fair treatment, dignity, and respect for Amazon workers everywhere. 💪🚛#UnionStrong #1u @GMB_union @cgilnazionale @AiwuInd @_verdi pic.twitter.com/FJQthhHTac

— UNI Global Union (@uniglobalunion) December 20, 2024