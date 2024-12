New York.- A tan solo pocos días de la Navidad, un grupo de trabajadores de Amazon del almacén de New York, anunciaron “una huelga histórica”.

A través de las redes sociales, los empleados del almacén JFK 8 de Staten Island, uno de los más grandes de Estados Unidos, anunciaron la protesta, para exigir que la empresa acceda a firmar un convenio con el que es su primer centro sindicalizado en todo Estados Unidos.

De la misma manera, detallaron que planean así irse a la huelga en las instalaciones del centro JFK8, en Staten Island, a finales de este mes, ya que el gigante del comercio lleva desde el año 2022 oponiéndose a la firma de un convenio con los empleados de este centro.

En la publicación sindical More Perfect Union, una trabajadora afirmó que “vamos a golpear a Amazon donde más le duele hasta que decidan que es hora de sentarse a negociar. No podemos esperar más. No estamos bromeando”.

