Tom Cruise recibió el máximo honor civil de la Marina de Guerra de EE.UU.

Londres.- El gobierno de Estados Unidos, reconoció al talentoso Tom Cruise con el máximo honor civil de la Marina de Guerra de Estados Unidos.

En un evento realizado en Londres las autoridades homenajearon por “sus décadas de defensa de la Marina a través de muchas películas, como Top Gun: Maverick, en la que interpreta a un aviador de ese cuerpo militar estadounidense”.

A través de un comunicado destacan que “Tom Cruise, el 36º Aviador Naval Honorario de la Armada de EE.UU. y un firme defensor de la Armada de EE.UU., recibió el Premio al Servicio Público Distinguido (DPS) del Departamento de la Marina de Guerra”.

“Sus esfuerzos en la industria cinematográfica han aumentado la conciencia y el aprecio del público por el personal altamente capacitado de la Armada y los sacrificios que hace mientras está en uniforme”, destacó el escrito.

