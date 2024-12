“Stars Servin’ Up Love”, un evento benéfico de tenis en Asheville

Asheville, NC.- El Departamento de Entretenimiento Comunitario y Regional de la Ciudad de Asheville presenta el Harrah’s Cherokee Center – Asheville como sede del evento benéfico de tenis Stars Servin’ Up Love.

Presentado por Explore Asheville, el evento de recuperación de Helene presenta una mezcla diversa de leyendas icónicas del tenis, las mejores estrellas del tenis estadounidense de la actualidad y entusiastas del tenis famosos, incluidos los siguientes, en el Harrah’s Cherokee Center – Asheville el domingo 2 de febrero de 2025. Para obtener más información, comprar boletos o donar, visite StarsServinUpLove.com.

Tenis estrellas destacadas

Andre Agassi (8 veces campeón de individuales del Grand Slam y medallista de oro olímpico)

Andy Roddick (campeón del US Open 2003 con 32 títulos de individuales en su carrera del ATP World Tour)

Jessica Pegula (finalista de individuales del US Open 2024 y actualmente clasificada en el puesto n.° 7 del mundo)

Emma Navarro (semifinalista de individuales del US Open 2024 y actualmente clasificada en el puesto n.° 8 del mundo)

Celebridades invitadas

Micheal Kosta (comediante y presentador de The Daily Show en Comedy Central)

Pete Wentz (bajista de Fall Out Boy)

Jeff Probst (presentador de Survivor de CBS)

Esai Morales (de Misión: Imposible)

El beneficio para el oeste de Carolina del Norte donará el 100 por ciento de las ganancias netas, incluidas las donaciones directas de la subasta en línea y otras oportunidades, a organizaciones sin fines de lucro locales, como Always Asheville Fund, Asheville Area Habitat for Humanity, y Asheville Tennis Association.

Entre los patrocinadores destacados se incluyen Ingles Markets, Harrah’s Cherokee Casinos, y Ticketmaster

Para obtener más información, incluida la información sobre la venta de entradas y las oportunidades de patrocinio, y una copia de este comunicado de prensa, visite la página de noticias on the la web de City of Asheville.

Video: Tormenta Helene en Asheville