Cinco muertos dejó tiroteo en escuela cristiana en Wisconsin

Madison.- Al menos cinco personas murieron y varias resultaron heridas este lunes 16 de diciembre en un tiroteo registrado en una escuela cristiana Abundant Life en Madison, Wisconsin.

Las autoridades policiales informaron que el suceso se registró alrededor de las 11:00 de la mañana en la escuela East Buckeye Roed, por lo que han pedido a los ciudadanos mantenerse alejados del área.

En rueda de prensa, el jefe de policía de Madison, Shon Barnes indicó que «acabamos de recibir una actualización. Cinco fallecidos en este momento, cinco heridos».

El sospechoso del tiroteo en la escuela también está muerto, dijo el jefe la Policía.

Aún no se sabe la identificación de las víctimas

Es de mencionar, que el Departamento de Policía de Madison se negó a proporcionar detalles sobre las cinco personas muertas entre ellas el sospechoso, ya que deben ponerse en contacto con las familias de las víctimas antes de dar a conocer los detalles.

Media is asked to meet at the Kwik Trip on Buckeye Road.

Press update on school shooting will happen at 12:15.

— Madison Police (@madisonpolice) December 16, 2024