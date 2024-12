Huntersville, NC.- Un accidente con un autobús escolar ocurrió el viernes 13 de diciembre por la mañana, específicamente a las 9:15 am, momento en el que volcó la unidad en Huntersville, NC. La información la confirmó Huntersville Fire Department.

*CRASH* This morning, around 9:15am, Our Station 4 responded to a crash involving a bus on Beatties Ford Road, just North of McIllwaine Road. Single bus overturned, no passengers on board, & a driver with minor injuries handed over to MEDIC. #CLTtraffic #Crash #HuntersvilleFD pic.twitter.com/gOyigQUoMz

