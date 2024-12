La celebración de Nochevieja será en el Truist Field

Charlotte, NC.- Celebre la Nochevieja en el Truist Field el martes 31 de diciembre para CLT NYE ¿Qué incluye? Podrá tener acceso a la pista de patinaje sobre hielo y exhibiciones de luces «Light the Knights». Además habrá un espectáculos de fuegos artificiales a medianoche.

✨🎉 CLT NYE: Bring in the new year at Truist Field during the CLT NYE party featuring fireworks, ice skating, and New Year's Eve fun!

Get your tickets: https://t.co/IpLRbC6Ybs pic.twitter.com/yFNcopzEUQ

— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) December 12, 2024