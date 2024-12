Jill Biden y Reserva de Marines entregan millones de juguetes a niños

Washington.- La primera dama, Jill Biden, en compañía de un grupo de la Reserva del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, realizaron un emotivo acto para entregar millones de juguetes a niños de escasos recursos.

El evento que se realizó en la Casa Blanca forma parte de la campaña Toys for Tots en la que planean repartir este año más de 25 millones de juguetes a niños desfavorecidos.

En este sentido, se entregaron decenas de juguetes a hijos de marines, como homenaje al programa que lleva existiendo desde 1947.

