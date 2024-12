Fiscalía imputa a Luigi Mangione por el homicidio del CEO de UnitedHealthCare

New York.- El sospechoso principal del homicidio del director ejecutivo UnitedHealthCare, Brian Thompson, Luigi Nicholas Mangione, fue imputado por fiscales de Manhattan.

Mangione fue detenido el lunes 10 de diciembre en un restaurante McDonald’s de Altoona en Pennsylvania.

Luego de varias horas de interrogatorio el detenido fue trasladado la Institución Correccional Estatal de Huntingdon, en la ciudad de Pennsylvania.

Es de mencionar, que Mangione fue escoltado al tribunal en Pennsylvania para una lectura preliminar de cargos, en la que se le imputaron dos delitos graves y tres delitos menores.

De la misma manera, trascendió que los delitos que se le imputan son: portar armas de fuego sin licencia, falsificación, manipulación de registros o identificación, posesión de instrumentos delictivos y proporcionar identificación falsa a la policía.

Mientras que las autoridades de New York lo acusaron de un cargo de asesinato, tres cargos de posesión criminal de un arma y un cargo de posesión de un instrumento falsificado.

