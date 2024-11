Texas ofrece terrenos para la construcción de centros de deportación

Texas.- Con el objetivo de controlar el flujo migratorio en Estados Unidos, el gobierno de Texas ofreció 500 hectáreas al presidente electo Donald Trump, para la construcción de centros de deportación.

Al respecto, la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, reiteró su apoyo a las medidas migratorias, por lo que afirmó que está “totalmente preparada para llegar a un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o la Patrulla Fronteriza estadounidense”.

«Esto se logra asegurando la frontera y comenzando la deportación de inmigrantes violentos e ilegales; ¡el momento de actuar es ahora!», afirmó la autoridad de Texas

I am fully committed to using every tool at my disposal to help President Donald J. Trump keep American families safe.

This happens by securing the border and beginning the deportation of violent, illegal immigrants; the time for action is now! https://t.co/2QWSOzyW3W

— Dawn Buckingham (@DrBuckinghamTX) November 20, 2024