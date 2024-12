Trump nominó a Paul Atkins para la Comisión de Bolsa y Valores

New York.- El presidente electo de estados Unidos, Donald Trump, nominó a Paul Atkins como próximo presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

A través de un comunicado el republicano señaló que Atkins “es un líder probado en materia de regulaciones con sentido común. Cree en la promesa de unos mercados de capitales innovadores y robustos. Además, respondan a las necesidades de los inversores y que proporcionen capital para hacer de nuestra economía la mejor del mundo”.

De la misma manera, reiteró que Atkins “reconoce que los activos digitales y otras innovaciones son cruciales para hacer de Estados Unidos un país mejor que nunca”.

BREAKING: Donald Trump officially nominates pro-#Bitcoin and crypto Paul Atkins as next SEC Chair 🇺🇸 pic.twitter.com/ipqHD8zn2W

— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) December 4, 2024