EE.UU. busca proteger a «los pasajeros varados por las aerolíneas”.

Washington.- El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció el proceso de elaboración de diversas normas que tendrán como objetivo “proteger a los pasajeros varados por las aerolíneas”.

Las medidas buscarán que las aerolíneas ofrezcan a los pasajeros el pago si se registra interrupciones. Entre ellas estarán incluida una cancelación o un retraso prolongado debido a circunstancias relacionadas con la aerolínea, como un problema mecánico o una falla del sistema de TI.

Asimismo, las normas incluyen exigir a las aerolíneas que compensen a los pasajeros por retrasos en una escala de $200 a $300 dólares por retrasos nacionales de al menos tres horas. Mientras que $375 a $525 dólares por retrasos de al menos seis horas y de $750 a $775 dólares por retrasos de al menos nueve horas.

NEWS: Our department just announced a new effort to protect passengers dealing with flight disruptions, including ensuring airlines take care of passengers during delays. pic.twitter.com/SJaAaNXgrB

— U.S. Department of Transportation (@USDOT) December 5, 2024