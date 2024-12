Biden y Harris encendieron el árbol de Navidad de la Casa Blanca

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en compañía de la vicepresidenta Kamala Harris, realizaron su última ceremonia para encender el árbol de Navidad de la Casa Blanca.

En un emotivo acto, el primer mandatario le dio la bienvenida a la Navidad desde el escenario. Mientras que Harris estuvo entre el público acompañada por su esposo, Douglas Emhoff.

De la misma manera, Biden destacó que su deseo para la nación ahora, y siempre, era que «sigamos buscando la luz de la libertad y el amor, la bondad y la compasión, la dignidad y la decencia».

Tonight, just outside of the White House, we illuminated the National Christmas Tree – a single spruce that embodies this season of peace and light.

The peace we feel as we reflect on our blessings.

The light we see as we gather with loved ones and cherish our time together. pic.twitter.com/uRT1FO4KYA

— President Biden (@POTUS) December 6, 2024