600 árboles gratis para los residentes del este de Charlotte

Charlotte, NC.- TreesCharlotte organizará un evento de entrega, en el que se distribuirán 600 árboles gratis a los residentes del este de Charlotte.

Do you live in East Charlotte Zip Codes and want free trees?? Register today to pick up completely free, native or naturalized trees on Saturday, December 14! For registration and more information, go to https://t.co/QsvSZh0URY pic.twitter.com/eOg2d10gg8

— treescharlotte (@treescharlotte) December 6, 2024