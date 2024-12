¿Continuarán las ráfagas de nieve invernales en Charlotte?

Charlotte, NC.- Algunas ciudades al norte de Charlotte sufrieron ráfagas de nieve invernales a principios de esta semana, pero esas ligeras lloviznas son insignificantes en comparación con lo que experimentó la región hace 22 años durante la tormenta de hielo de NC.

Some towns north of Charlotte saw winter flurries earlier this week, but those light dustings pale in comparison to what the region experienced 22 years ago during the N.C. Ice Storm.

Read about how the City of Charlotte combatted the 2002 N.C. Ice Storm in our latest article,…

— City of Charlotte (@CLTgov) December 4, 2024