Washington.- Autoridades al noroeste de Estados Unidos advirtieron sobre una poderosa tormenta invernal que estaría afectando a varios estados en las próximas horas.

Las autoridades indicaron que la tormenta fue descrita rápido y con severo impacto, ya que podría estar generando vientos intensos y peligrosas condiciones en las principales carreteras.

El Centro de Predicciones Meteorológicas alertó sobre las ráfagas de nieve que acompañan a esta tormenta podrían provocar visibilidad nula en las carreteras, una situación extremadamente peligrosa para los conductores. Estas ráfagas, aunque breves, pueden convertir un trayecto aparentemente normal en una trampa mortal en cuestión de minutos.

A powerful Arctic cold front will continue further east today sweeping across the Northeast U.S. with intense bursts of heavy snowfall and gusty winds, producing dangerous travel conditions due to whiteouts and icy roads.

Wind gusts up to 80 mph will accompany the cold front and… pic.twitter.com/cbuqYCVP7G

— National Weather Service (@NWS) December 5, 2024