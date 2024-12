Charlotte conmemora 256 años como ciudad

Charlotte.- La ciudad de Charlotte conmemora este martes 3 de diciembre sus 256 aniversario como ciudad.

Es de mencionar, que Charlotte se convirtió en una ciudad, en honor la reina de Gran Bretaña, Charlotte of Mecklenburg-Sterlitz.

Asimismo, la historia señala que Charlotte fue poblada por europeos en 1755 y luego fue comprada a los nativos pocos años después.

Tras la Revolución e independencia de los Estados Unidos, Charlotte se convirtió en el mayor centro presbiteriano de Estados Unidos. Sin embargo, en el siglo XIX ya tenía población de todas las religiones. Por ello fue llamada “The City of Churches”.

Happy Birthday, Charlotte! 🥳

That's right, today is our official birthday! 256 years ago, on Dec. 3, Charlotte became a city. We look a little bit different than we did two-and-a-half centuries ago, but one thing remains the same… Our people make us what we are.

So celebrate… pic.twitter.com/2Ql45Nlyjk

— City of Charlotte (@CLTgov) December 3, 2024