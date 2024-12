Recomendaciones de seguridad para Cyber Monday

Charlotte, NC.- Cada año, el Cyber Monday se consolida como una de las jornadas más esperadas para realizar compras en línea, gracias a los atractivos descuentos y promociones que ofrecen miles de marcas. Sin embargo, esta fecha también es un terreno fértil para los ciberdelincuentes, quienes aprovechan el aumento del tráfico digital para realizar fraudes y estafas. Por ello, es crucial tomar precauciones para protegerse al comprar en línea.

It is Cyber Monday! Practicing safe online shopping habits can help prevent theft and fraud.💻 🛒 Share this message and help keep our community safe this holiday season! #HolidaySafety #RaleighPD #OnlineShopping #RPD #HappyHolidays pic.twitter.com/1IQmYdTzym

— Raleigh Police (@raleighpolice) December 2, 2024