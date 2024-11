California detecta segundo caso de gripe aviar en un lote de leche

California.- Un segundo caso de gripe aviar fue detectado en California en un segundo lote de leche no pasteurizada.

La información fue confirmada por el Departamento de Salud Pública de California, que señaló la muestra contaminada de leche fue de Raw Farm LLC.

De la misma manera, los funcionarios de salud señalaron que no se han detectado casos de enfermedad asociados con el producto.

CDPH is warning against drinking an additional batch of cream top, whole raw milk from Raw Farm, LLC due to bird flu virus detection. Read more: https://t.co/qWmF8kVuSj 1/5 pic.twitter.com/vCzfO9pNBu

— California Department of Public Health (@CAPublicHealth) November 28, 2024