Una bebé fallecida y 11 personas contagiadas con Listeria en EE.UU.

Washington.- Una bebé murió y al menos 11 personas se encuentran contagiadas con Listeria en Estados Unidos por consumir productos cárnicos y avícolas.

La información fue confirmada por los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), que detallaron que “se han reportado once personas infectadas con esta cepa de listeria en cuatro estados. De las once personas infectadas, nueve han sido hospitalizadas. Una persona, un bebé, murió en California”.

De la misma manera, explicaron que las autoridades entrevistaron a las personas enfermas e investigaron sobre la contaminación, dando como resultado que los productos cárnicos y avícolas listos para comer de Yu-Shang Food están enfermando a las personas.

Listeria Outbreak: 11 people are sick in 4 states, with 1 death. Check your home for recalled Yu Shang ready-to-eat meat products. Do not eat recalled products and throw them away.

See the notice for a full list of recalled Yu Shang products. https://t.co/TkRsSWklVu#CDC… pic.twitter.com/t1U0OY1K4c

— CDC (@CDCgov) November 22, 2024