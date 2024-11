Gabinete de Trump recibió amenazas de bomba

Washington.- Autoridades de seguridad de Estados Unidos, confirmaron las diversas amenazas contra el reciente gabinete del presidente Donald Trump.

La información fue confirmada por la Agencia Federal de Investigación (FBI), a través de un comunicado detallando las amenazas de bomba y ataques con otras armas de fuego contra los candidatos de Trump.

“Estamos trabajando con nuestros socios en materia de aplicación de la ley”, destacó el FBI. Sin embargo, no detalló quiénes recibieron las amenazas ni en qué localidades ocurrieron.

“Nos tomamos en serio todas las amenazas potenciales y, como siempre, alentamos a los miembros del público a que denuncien de inmediato a las fuerzas del orden cualquier cosa que consideren sospechosa”, añadió la agencia.

