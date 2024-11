New York.- El reconocido abogado Jamieson Geer fue nominado por el presidente electo Donald Trump para que sea su representante comercial de Estados Unidos.

A través de un comunicado señaló que «Jamieson centrará la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos en frenar el enorme déficit comercial del país, defender la fabricación, la agricultura y los servicios estadounidenses y abrir mercados de exportación en todas partes», afirmó el republicano.

Además, Trump informó también que Kevin Hassett es su elección para dirigir el Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca.

Por otro lado, en el escrito Trump señaló además la nominación del doctor Jay Bhattacharya para dirigir los Institutos Nacionales de Salud.

Afirmó que Bhattacharya trabajará con Robert F. Kennedy Jr., el candidato para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

“Van a dirigir la investigación médica de la nación y hacer descubrimientos importantes que mejorarán la salud y salvarán vidas”, destacó Trump

De la misma manera, enfatizó que “juntos, Jay y RFK Jr. restaurarán a los NIH como un estándar de oro de la investigación médica mientras examinan las causas subyacentes y las soluciones a los mayores desafíos de salud de Estados Unidos, incluida nuestra crisis de enfermedades crónicas”.

Otra nominación anunciada fue la elección de Trump del ex funcionario del HHS Jim O’Neill para servir como subsecretario de la agencia. Mientras, que el inversor privado John Phelan será secretario de la Marina.

