Jill Biden recibió el árbol de Navidad de la Casa Blanca

Wasghintong.- A pocos de un mes de la navidad, la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden recibió el árbol de Navidad, para la Casa Blanca.

Al momento de recibirlo en la entrada de la Casa Blanca, Biden detalló que es un abeto que resistió al huracán Helene en Carolina del Norte.

Es de mencionar, que es un árbol es un abeto Fraser de 18,5 pies (casi 6 metros) procedente de la granja de abetos navideños de la familia Cartner en Newland, ganadora del concurso anual de la Asociación Nacional de Árboles de Navidad.

The Official White House Christmas Tree has arrived! It’s time to deck the halls. pic.twitter.com/l4PAcR6PLp

— The White House (@WhiteHouse) November 26, 2024