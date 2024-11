«Peach y Blossom» fueron indultados por Biden

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden indultó a los dos pavos “Peach y Blossom”, dos aves provenientes de Minnesota, con motivo a las festividades de Acción de Gracias.

En su último acto como presidente estadounidense indultó a los dos ejemplares machos, de 40 y 41 libras, 17 semanas de vida y bautizados con el nombre de la flor de melocotón, del estado de Delaware, donde el mandatario tiene su residencia privada.

Al respecto, el primer mandatario, afirmó que «las flores del melocotón también simbolizan la resistencia, algo que, francamente, es apropiado «.

Peach and Blossom came a long way to see us at the White House this morning, traveling over 1,100 miles in two days from Minnesota to Washington, D.C.

Through it all they stayed calm – and gobbled on. pic.twitter.com/Fgsg6ycTKs

— President Biden (@POTUS) November 25, 2024