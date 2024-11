Charlotte, NC.- A pocos días de acción de gracias en Estados Unidos, los trabajadores de servicios del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas se declararon en huelga para exigir salarios dignos.

It’s Thanksgiving week & @CLTAairport workers are on strike! We keep the airport running but @AmericanAir ’s contractors, @ABM_Industries & Prospect Services, pay us so little that 40% of CLT workers can’t afford housing. We demand an end to poverty wages & unfair labor practices! pic.twitter.com/Zv84lXbb7w

«¡Es la semana de Acción de Gracias y los trabajadores del aeropuerto de CLTA están en huelga! Mantenemos el aeropuerto en funcionamiento, pero los contratistas de @AmericanAir, @ABM_Industries y Prospect Services, nos pagan tan poco que el 40 % de los trabajadores de CLT no pueden pagar una vivienda. ¡Exigimos el fin de los salarios de pobreza y las prácticas laborales injustas!», escribieron desde la cuenta X de Airport Workers United.

Los empleados de ABM y Prospect Airport Services emitieron sus votos el viernes para autorizar el paro laboral en Carolina del Norte, que según un portavoz comenzó este lunes 25 de noviembre por la mañana.

Los funcionarios del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios anunciaron la huelga inminente en un comunicado el lunes temprano, diciendo que los trabajadores exigirían «el fin de los salarios de pobreza y respeto en el trabajo durante la temporada de viajes de vacaciones».

Según medios estadounidenses, los salarios actuales oscilan entre 12,50 y 19 dólares por hora, cifras que están por debajo del salario digno para una sola persona sin hijos en la zona de Charlotte, destacaron funcionarios del Service Employees International Union (SEIU). Por esta razón exigen mejoras salariales.

Esta acción de protesta, pone en vilo los viajes de Acción de Gracias, ya que hace pocos días, desde el Aeropuerto Internacional Charles Douglas publicaron que esperaban que esta fuera la semana más activa con «más de 1 millón de pasajeros esperados entre el 21 de noviembre y el 2 de diciembre. Esto marca un aumento del 7% con respecto al año pasado y un salto del 20% con respecto a 2019», escribieron en su cuenta X.

#CLTairport is set to experience its busiest Thanksgiving travel season ever, with over 1 million passengers expected between Nov. 21 and Dec. 2. This marks a 7% increase from last year and a 20% jump from 2019.

TSA checkpoints are anticipating record traffic, with over 423,000… pic.twitter.com/xMmkIhvY7w

— CLT Airport (@CLTAirport) November 21, 2024