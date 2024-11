Trump eligió a su secretaria de educación

Washington.- El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump sigue eligiendo a los que estarán en su gabinete el próximo año, entre ellos se encuentra, Linda McMahon, quien fue nominada como secretaria de Educación para su nueva administración.

A través de su cuenta en la red social X, el republicano señaló que “es un gran honor para mí anunciar que Linda McMahon, ex Administradora de la Administración de Pequeñas Empresas, será la secretaria de Educación de los EE.UU.”

🚨 NEW: President Trump announces the nomination of @Linda_McMahon as Secretary of Education. pic.twitter.com/Se11G8N7jI

