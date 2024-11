Revelan que jóvenes estadounidenses se informan a través de «influencers»

Washington.- Un reciente estudio reveló que la mayoría de jóvenes estadounidenses se informan cada vez más mediante influencers de las redes sociales.

El informe del Pew Research Center, destacó que la mayoría son hombres y se inclinan hacia la derecha.

Asimismo, destacan que una quinta parte de los adultos estadounidenses afirman recibir “regularmente” sus noticias de influencers que publican sobre eventos actuales, esa cifra asciende a casi el 40% cuando se trata de adultos jóvenes de entre 18 y 29 años.

Además, indican que al menos el 65% señalan que los influencers ayudan a moldear su comprensión de los eventos actuales y las cuestiones cívicas.

Among the news influencers in our sample, men outnumber women by a roughly two-to-one margin: 63% of influencers are men, compared with 30% who are women. (The remainder either are nonbinary or their gender could not be determined by researchers.) https://t.co/SihgsQYzih pic.twitter.com/QGcX1rzb9P

— Pew Research Center (@pewresearch) November 19, 2024