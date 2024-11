Dos muertos y varios heridos por tiroteos en New Orleans

New Orleans.- Un tradicional desfile en New Orleans fue opacado por dos tiroteos, el cual dejó como saldo dos personas fallecidas y varios heridos.

La información fue confirmada por las autoridades policiales, en rueda de prensa, en la que la superintendente de policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick, detalló que “hay dos escenas diferentes. Hay dos tiroteos diferentes”.

Explicó que los sucesos se registraron en horas de la tarde, cuando “aparentemente, un automóvil estuvo involucrado, y se dispararon contra la multitud”.

De la misma manera, señaló que nueve personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales. “Todas esas víctimas están vivas”, afirmó.

#NOPD investigating homicide, shooting Incidents in Fifth District today involving 11 total victims, two of which have been declared deceased. READ FOR MORE–> https://t.co/5h0zMll5Av pic.twitter.com/W7Hau4Hxce

— New Orleans Police Department (@NOPDNews) November 18, 2024