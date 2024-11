La I-85 reabre después de un cierre de varias horas por accidentes

Charlotte, NC.- Autoridades estatales rebrieron la carretera interestatal 85 norte en el área de la Universidad después de varios accidentes que involucraron un camión con remolque el viernes 15 de noviembre por la noche, dicen las autoridades.

La policía de Charlotte-Mecklenburg advirtió a los conductores que estaban en la zona que había demoras en el tráfico durante toda la noche y que evitaran el lugar si era posible. Se observó tráfico atascado en Graham Street (salida 41).

Según el Departamento de Transporte de Carolina del Norte, a partir de las 9:20 p. m. aproximadamente, la I-85 se cerró en el conector I-85, a través de Mallard Creek Church Road.

Además, autoridades advirtieron que la escena en la salida 43 esperaba ser despejada alrededor de la 1:22 am del domingo; sin embargo, esta área reabrió el sábado por la mañana.

También Charlotte Fire Department escribió esta advertencia a través de las redes sociales:

«Aviso de tráfico: ¡Alerta de tráfico! La I-85 en dirección norte en Mallard Creek se encuentra actualmente cerrada debido a un accidente automovilístico. Busque una ruta alternativa, ya que hay demoras significativas en la zona. Si viaja cerca, tenga mucho cuidado con los vehículos de emergencia. Su seguridad y la seguridad de nuestros socorristas es nuestra máxima prioridad. Gracias por su cooperación».

