Charlotte, NC.- El 17 de noviembre, se llevará a cabo un acto conmemorativo en honor al Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico en Carolina del Norte.

Join us in First Ward Park on Sunday, Nov. 17, at 2 p.m. as we come together for N.C.'s #WorldDayOfRemembrance for Road Traffic Victims. This important event honors those who have been killed or injured on our roads. Learn more & register: https://t.co/Cm61atzSG2. pic.twitter.com/lXSj8y80f4

