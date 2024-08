Charlotte. NC.- 119 peatones murieron en accidentes automovilísticos en Charlotte en los últimos cuatro años, así lo reveló NC Vision Zero, una iniciativa colaborativa para eliminar las muertes y lesiones por accidentes de tránsito en Carolina del Norte.

#FactFriday – Pedestrians 🚶

Over the past 4 years, 119 pedestrians were killed in motor vehicle crashes in Charlotte. As @NCVisionZero puts it, "When people share spaces with 2-ton steel machines, it’s important that we all watch out for each other and slow down." #VisionZero pic.twitter.com/AFDKNAR0wt

— Charlotte DOT (@CharlotteDOT) August 23, 2024