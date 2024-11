Condenan a 15 años de prisión a traficante de metanfetaminas

Charlotte, NC.- La fiscal federal Dena J. King anunció que sentenciaron a la traficante de metanfetamina, Samantha Marie Vono, de 34 años de edad y oriunda de Hickory, NC, a 15 años de prisión y cinco años bajo supervisión judicial por tráfico de metanfetamina. Vono fue clasificada como delincuente habitual como resultado de múltiples condenas previas por tráfico de drogas por posesión de metanfetamina con la intención de distribuirla a otros.

Career offender and methamphetamine trafficker is sentenced to 15 years in prison.

