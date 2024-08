Condenan a presunto distribuidor de metanfetamina de Asheville

Asheville, NC – El Departamento de Justicia de Carolina del Norte condenó a Jason Dean Keever, de 42 años años, oriundo de Asheville, el 22 de agosto a 336 meses de prisión seguidos de cinco años de libertad supervisada por tráfico de metanfetamina, anunció Dena J. King, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de NC.

