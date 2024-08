California.- Funcionarios de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lograron incautar dos toneladas de metanfetamina en envoltorios que asemejaban sandias.

A través de un comunicado indicaron que el procedimiento se realizó en la garita comercial de Mesa Otay, California, cuando un hombre de 29 años de edad que manejaba un tráiler proveniente de México.

Indicaron que el hombre tomó una actitud sospechosa por lo que los funcionarios realizaron las pesquisas correspondientes.

Explicaron que las autoridades inspeccionaron por segunda ocasión la carga y encontraron 1.220 envoltorios con papel que simulaban la fruta.

