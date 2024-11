Charlotte, NC.- Light the Knights presentado por Truist regresa a Truist Field, sede de los Charlotte Knights, desde el 27 de noviembre hasta al 3 de enero.

Con patinaje sobre hielo, tubing en la nieve, espectáculos de luces, compras, comidas deliciosas, bebidas festivas, decoraciones navideñas y mucho más, este es el evento imperdible de la temporada en Charlotte.

Lo que debe saber

Esto es lo que necesita saber sobre el espectáculo único de maravillas invernales:

Dos tipos de entradas

PASE PARA TODAS LAS ACTIVIDADES: $40.00

Este tipo de boleto incluye acceso a patinaje sobre hielo y tubing en la nieve, además de todo lo que el festival tiene para ofrecer (luces, decoración, compras y más).

ENTRADA GENERAL: $12.00

Este tipo de boleto NO incluye acceso al patinaje sobre hielo ni al snow tubing, pero es la opción perfecta para quienes quieran asistir y disfrutar de las luces, las compras y la decoración del festival.

¡Haga los planes ahora!

¡Las entradas se venden extremadamente rápido para Light the Knights, así que eche un vistazo al calendario de arriba y marque una fecha para asistir al festival!

El evento se llevará a cabo del 27 de noviembre al 3 de enero y contará con apariciones especiales de Santa y la Sra. Claus.

Consejo: ¿Piensa visitar Light the Knights varias veces? Ahorre algo de dinero y compre un pase de temporada.

*Indica que la señora Claus también estará aquí durante determinadas horas.

Semana de Acción de Gracias: 27/11: De 5:00 p.m. a 10:00p.m., *29/11: De 12:00 p.m. a 10:00p.m., *30/11: De 12:00 p.m. a 10:00p.m., *1/12: De 12:00 p.m. a 8:00p.m.

Semana 2: 5/12: 5:00 p.m. a 10:00p.m., *6/12: 5:00 p.m. a 10:30p.m., *7/12:5:00 p.m. a 10:30p.m., *8/12: 2:00 p.m. a 9:00p.m.

Semana 3: 12/12: 5:00 p.m. a 10:00p.m., *13/12: 5:00 p.m. a 10:00p.m., *14/12: 2:00 p.m. a 10:30p.m., *15/12: 2:00 p.m. a 10:00p.m.

Semana 4: 18/12: 5:00 p.m. a 10:00p.m., 19/12:5:00 p.m. a 10:00p.m., *20/12: 5:00 p.m. a 10:30p.m., *21/12: 2:00 p.m. a 10:30p.m., *22/12: 2:00 p.m. a 10:30p.m., *23/12: 2:00 p.m. a 10:30p.m.

Consejos para Light The Knights

Aquí tiene algunas recomendaciones para mejorar su experiencia:

Vaya temprano: ¡Evite las colas, olvídese del tráfico y llegue temprano! Los fines de semana, Light the Knights abre temprano por la tarde, lo que es la manera perfecta de evitar las esperas para patinar o hacer tubing en la nieve.

Punto de encuentro en The Paper Mill Pub: ¿Quieres sentarse y comer algo? The Paper Mill Pub, ubicado justo afuera del estadio Truist Field, tiene comida, bebidas y ambiente fantásticos. Es un excelente lugar para visitar antes o después de su experiencia en Light the Knights.

Evite las colas, compre en línea: Para aprovechar al máximo su tiempo en el festival, la recomendación es comprar boletos en línea con anticipación. ¡Puede hacerlo aquí!

¿Qué hay para hacer?

Patinaje sobre hielo presentado por Circle K

Tubing en la nieve presentado por Atrium Health Levine Children’s

Miles de luces, incluido nuestro túnel de luces, espectáculos de luces coreografiados con música navideña y más.

El mercado navideño con tiendas locales que venden regalos navideños, baratijas, productos horneados, ropa y más.

Pasee entre los impresionantes árboles de Navidad en Christmas Tree Lane de Chick-Fil-A

Cartas a Papá Noel en el taller de Papá Noel

Luces brillantes y siéntate en el trono de la Reina de las Nieves en nuestra exhibición de luces 360

Animatronics y belleza del País de las Maravillas Invernal de Dilling

Comida y las bebidas, siéntese y contemple la vista en la cocina de la Sra. Claus.

Alimentos y bebidas con temática festiva.

Decoración, música festiva y diversión invernal.

4 partidos de hockey universitario al aire libre.

